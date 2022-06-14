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Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Больцано

Серена Вільямс планує виступити на Wimbledon

Легендарна американка не виступала з минулого турніру
Теніс Grand Slam
15:55
Серена Вільямс планує виступити на Wimbledon

Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс натякнула, що виступить на Wimbledon.

«SW і SW19. Прийшов час. 2022. Побачимося там. Вперед».

Серена Вільямс висловилася про свою кар'єру.

Рене Тер Велде
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Серена Вільямс Wimbledon

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