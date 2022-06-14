Серена Вільямс: «У мене мало бути десь 30 або 32 особистих Grand Slam»
Серена Вільямс планує виступити на Wimbledon
Легендарна американка не виступала з минулого турніру
15:55
Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс натякнула, що виступить на Wimbledon.
«SW і SW19. Прийшов час. 2022. Побачимося там. Вперед».
Serena Williams is on her way to Wimbledon it seems. One year after leaving Centre Court in tears, she's back for another go at Grand Slam No 24! pic.twitter.com/wGCN6s05mr- Uche Amako (@ UcheAmako) June 14, 2022
Серена Вільямс висловилася про свою кар'єру.
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