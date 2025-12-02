Олег Гончар

Міжнародне тенісне агентство цілісності (ITIA) підтвердило, що Серена Вільямс внесена до списку допінг-тестування з 6 жовтня 2025 року. Це означає, що вона доступна для позазмагальних перевірок і повинна заявляти про місцезнаходження.

За правилами WADA, для повернення після відставки спортсменка має бути в пулі щонайменше 6 місяців. Таким чином, Вільямс може змагатися з квітня 2026-го, ймовірно, на US Open чи Australian Open.

Представник ITIA Адріан Бассетт зазначив, що Серена сама захотіла повернутись до пулу.

WTA та USTA не коментують рішення Серени.

Вільямс завершила кар'єру в 2022-му, а останній матч провела на US Open-2022.

Сестра Серени Венус Вільямс, якій 45 років, повернулася в липні після 16 місяців паузи.