Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»
Серена Вільямс – про цілі на Wimbledon: «Хлопці, ви знаєте відповідь на це питання»
Легендарна американка розповіла, який результат на Grand Slam буде вважати успішним
22:40
Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс розповіла, який результат на Wimbledon буде вважати успішним.
Американку цитує портал tennismajors.com:
«Хлопці, ви знаєте відповідь на це питання. Не знаю, у мене високі цілі, але подивимося. Я не буду відповідати».
Серена Вільямс опублікувала відео з тренування на трав'яному покритті.
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