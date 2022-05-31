Швентек: «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються»

Польська тенісистка розповіла про переваги, які вона отримує як лідер світового рейтингу

Перша ракетка світу Іга Швентек розповіла asaptext.com про переваги, які вона отримує як лідер світового рейтингу. «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються. Це приємно. Мені дуже подобається... Не знаю. Може, іноді подарунки. Може, те, що я можу більше тиснути на суперниць. Я сама відчуваю більше тиску, а це не приносить задоволення. Але, по-моєму, я непогано справляюся. Так що не знаю, що може не подобатися. Мені дуже подобаються важкі матчі». Іга Швентек без проблем обіграла Елісон Ризик у другому раунді Roland Garros.

Рене Тер Велде