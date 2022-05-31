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Швентек: «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються»

Польська тенісистка розповіла про переваги, які вона отримує як лідер світового рейтингу
Теніс WTA
12:45
Швентек: «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються»

Перша ракетка світу Іга Швентек розповіла asaptext.com про переваги, які вона отримує як лідер світового рейтингу.

«Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються. Це приємно.

Мені дуже подобається... Не знаю. Може, іноді подарунки. Може, те, що я можу більше тиснути на суперниць.

Я сама відчуваю більше тиску, а це не приносить задоволення. Але, по-моєму, я непогано справляюся. Так що не знаю, що може не подобатися. Мені дуже подобаються важкі матчі».

Іга Швентек без проблем обіграла Елісон Ризик у другому раунді Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Іга Швентек

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