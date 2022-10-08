«WTA та ITF ставлять під загрозу наше здоров'я». Швьонтек не виступить у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Швьонтек у півфіналі турніру в Чехії вибила рашистку алєксандрову
Полячка здобула перемогу в трьох сетах
WTA 500 Острава. Хард в приміщенні.
1/2 фіналу
Іга Швентек (Польща) – єкатеріна александрова (росія) – 7:6 (7:5), 2:6, 6:4
У фіналі турніру Швьонтек зіграє з Барборою Крейчиковою (Чехія, WTA 23)
Ця перемога стала для Іги 10-ю поспіль.
Катерина Байндль і Леся Цуренко завершили виступи на турнірі в Румунії.
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