Сіннер став другим в історії, хто п’ять разів поспіль обіграв Джоковича
Італієць упевнено вийшов у фінал Wimbledon-2025, де зіграє з чинним чемпіоном Карлосом Алькарасом
близько 1 години тому
Перша ракетка світу, італієць Яннік Сіннер, увійшов в історію тенісу, ставши другим гравцем, який переміг Новака Джоковича у п’яти матчах поспіль на рівні ATP, повідомляє Opta.
У півфіналі Wimbledon-2025, Сіннер упевнено обіграв серба з рахунком 6:3, 6:3, 6:4, здобувши п’яту поспіль перемогу над ним.
Раніше такого досягав лише Рафаель Надаль у 2008–2009 роках. Загалом Сіннер лідирує в особистих зустрічах із Джоковичем — 6-4 (2-1 на траві).
У фіналі Wimbledon 2025, що триває з 30 червня по 13 липня, Сіннер зійдеться з другою ракеткою світу, іспанцем Карлосом Алькарасом.
22-річний Алькарас, який є чинним чемпіоном, торік розгромив Джоковича в фіналі Wimbledon.
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