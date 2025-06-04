Снігур і Олійникова зіграють у кваліфікації Wimbledon-2025: хто ще має шанс

Олег Гончар

Організатори Wimbledon-2025 опублікували список тенісисток, які візьмуть участь у кваліфікації жіночого одиночного розряду.

Дві українки отримали право виступити у кваліфікації: Дарія Снігур (WTA 151) та Олександра Олійникова (WTA 217).

Тенісистки Валерія Страхова (WTA 255), Анастасія Соболєва (WTA 256) та Катаріна Завацька (WTA 267) увійшли до альтернативного списку і можуть потрапити до кваліфікації у разі відмови інших учасниць.

Кваліфікаційні матчі, які визначать 16 тенісисток для основної сітки, стартують 23 червня у Рохемптоні.

В основному турнірі гарантована участь Еліни Світоліної (WTA 14), Марта Костюк (WTA 19), Даяна Ястремська (WTA 29), Ангеліна Калініна (WTA 46) та Юлія Стародубцева (WTA 77).

Снігур раніше вигравала юніорський Wimbledon-2019 і прагне повторити успіх у дорослій сітці. Олійникова, дебютантка кваліфікації мейджорів, отримала шанс завдяки прогресу в ITF-турнірах.

Нагадаємо, раніше стали відомі півфінальні пари жіночого Roland Garros-2025.