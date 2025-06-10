Соболєва не змогла подолати перший раунд турніру у Валенсі
Українка програла у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (244 WTA) завершила виступ на турнірі WTA 125 у Валенсії вже в першому колі.
У стартовому матчі українка поступилася представниці Іспанії Нурії Паррісас-Діас (104 WTA).
Соболєва не виконала жодного ейсу, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала 5 з 10 брейк-пойнтів.
BBVA Open Internacional de Valencia - WTA 125. Перше коло
Анастасія Соболєва (Україна) – Нурія Паррісас Діас (Іспанія) – 5:7, 6:7
Стародубцева пройшла до другого раунду парного турніру у Великій Британії.
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