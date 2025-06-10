Соболєва не змогла подолати перший раунд турніру у Валенсі

Українка програла у двох сетах

близько 2 годин тому

Анастасія Соболєва
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (244 WTA) завершила виступ на турнірі WTA 125 у Валенсії вже в першому колі.

У стартовому матчі українка поступилася представниці Іспанії Нурії Паррісас-Діас (104 WTA).

Соболєва не виконала жодного ейсу, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала 5 з 10 брейк-пойнтів.

BBVA Open Internacional de Valencia - WTA 125. Перше коло

Анастасія Соболєва (Україна) – Нурія Паррісас Діас (Іспанія) – 5:7, 6:7

Стародубцева пройшла до другого раунду парного турніру у Великій Британії.

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