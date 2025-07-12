Олег Гончар

Російська тенісистка Мірра Андрєєва, яка є сьомою ракеткою світу, розкритикувала нейтральний статус для гравців із РФ на турнірах WTA, повідомив портал ВТУ.

Андрєєва заявила, що під час матчів тенісисти зосереджуються виключно на грі, намагаючись абстрагуватися від подій у світі.

За словами тенісистки, для неї головне — це теніс, можливість жити своїм життям і отримувати від нього задоволення. При цьому, вона підкреслила свою підтримку миру та висловила сподівання на швидке вирішення нинішніх глобальних проблем.

18-річна спортсменка раніше в соцмережах ставила вподобайки на пости за підтримку російської влади.

Нагадаємо, раніше визначились фіналістки Wimbledon-2025.