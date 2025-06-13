Експерша ракетка України Сергій Стаховський висловився про російсько-українську війну на тлі розмов про потенційне припинення підтримки України від США. Слова колишнього тенісиста наводить btu.org.ua:

Я б не сказав, що Європа «подвоїла» допомогу, вони радше намагаються наростити підтримку, бо розуміють ризики. Якщо в Україні станеться щось справді погане, наслідки позначаться на всіх.

Ми тут, щоб сказати: Україна буде битися. З підтримкою чи без неї – це нічого не змінює. Якщо – і ми сподіваємося, що цього не станеться – США повністю припинять допомогу, це не означає, що ми підпишемо мир з росією. Їхня мета – знищити Україну, вбити всіх українців, стерти націю. Будь-яка мирна угода з росією буде всього лише коротким перепочинком перед наступним повномасштабним наступом.