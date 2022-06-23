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Стаховський і Долгополов закликали донатити волонтерам на «Байрактар»

При цьому, обидва спортсмени були у військовій формі
Теніс
10:58
Стаховський і Долгополов закликали донатити волонтерам на «Байрактар»

Колишній українські тенісисти Сергій Стаховський та Олександр Долгополов через соціальні мережі закликали робити пожертви волонтерам, які збирають на три БПЛА «Байрактар».

 

Відзначимо, що обидва тенісисти у військовій формі, але невідомо, вони займаються волонтерством або знаходяться в силах оборони України.

Нагадаємо, раніше волонтерський Фонд Сергія Притули і блогер Ігор Лачин почали збір $15 млн на три безпілотники «Байрактар». Зі спортсменів збір на «Байрактар» раніше підтримав футболіст збірної України Олександр Зінченко.

Карен Агабекян
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Сергій Стаховський Олександр Долгополов

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