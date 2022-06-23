Стаховський і Долгополов закликали донатити волонтерам на «Байрактар»

При цьому, обидва спортсмени були у військовій формі

Колишній українські тенісисти Сергій Стаховський та Олександр Долгополов через соціальні мережі закликали робити пожертви волонтерам, які збирають на три БПЛА «Байрактар».



Відзначимо, що обидва тенісисти у військовій формі, але невідомо, вони займаються волонтерством або знаходяться в силах оборони України.

Нагадаємо, раніше волонтерський Фонд Сергія Притули і блогер Ігор Лачин почали збір $15 млн на три безпілотники «Байрактар». Зі спортсменів збір на «Байрактар» раніше підтримав футболіст збірної України Олександр Зінченко.