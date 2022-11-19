Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:15
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Стаховський у формі Національної гвардії України попрощався з тенісом в колі зіркових колег

Українець відвідав церемонію вшанування в Турині
Теніс ATP
07:46
Стаховський у формі Національної гвардії України попрощався з тенісом в колі зіркових колег

У Турині, Італія, де в ці дні проходить Підсумковий турнір ATP, відбулася церемонія прощання з гравцями, які завершили кар'єри в 2022 році.

На вшанування був запрошений і українець Сергій Стаховський. Він вийшов на корт у формі Національної гвардії України. У цей момент вся арена була підсвічена кольорами українського прапора.

Крім Стаховського, з тенісом попрощалися французи Жо-Вілфрід Цонга і Жиль Сімон, іспанець Томмі Робредо, німець Філіп Кольшрайбер, бразилець Бруно Соареш та інші тенісисти.

За свою кар'єру Стаховський виграв чотири титули ATP в одиночному розряді. У рейтингу його рекордне місце – 35-е.

Напередодні Стаховський відреагував на ракетний терор росії.

Сергій Остапенко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сергій Стаховський

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стаховський: «Турин був українським під час ATP Finals»
Стаховський: «Турин був українським під час ATP Finals»
Теніс ATP
08:20
Стаховський: «Для тих, хто вважає, що росія бажає миру. Київ був атакований ракетами X-101»
Стаховський: «Для тих, хто вважає, що росія бажає миру. Київ був атакований ракетами X-101»
Теніс ATP
15 листопада 18:57

Новини: Теніс

Завацька знялася по ходу півфінального матчу турніру ITF
Завацька знялася по ходу півфінального матчу турніру ITF
WTA
10:40
Фріц – про матч з Джоковичем: «Для мене це шанс і я в передчутті»
Фріц – про матч з Джоковичем: «Для мене це шанс і я в передчутті»
ATP
08:40
Стаховський: «Турин був українським під час ATP Finals»
Стаховський: «Турин був українським під час ATP Finals»
ATP
08:20
Стаховський у формі Національної гвардії України попрощався з тенісом в колі зіркових колег
Стаховський у формі Національної гвардії України попрощався з тенісом в колі зіркових колег
ATP
07:46
Надаль поділився думкою про допуск Джоковича на Australian Open
Надаль поділився думкою про допуск Джоковича на Australian Open
ATP
18 листопада 13:51
Ястремська повернулася до тренувань і опублікувала розклад турнірів
Ястремська повернулася до тренувань і опублікувала розклад турнірів
WTA
18 листопада 11:50
Відеоогляд ігрового дня на Підсумковому турнірі ATP
Відеоогляд ігрового дня на Підсумковому турнірі ATP
ATP
18 листопада 11:34
Надаль: «Шкода, мені не вдалося показати свій кращий теніс. Сподіваюся повернутися в Турин в наступному році»
Надаль: «Шкода, мені не вдалося показати свій кращий теніс. Сподіваюся повернутися в Турин в наступному році»
ATP
18 листопада 10:00
Фрітц обіграв Оже-Альяссіма та вийшов у півфінал Підсумкового турніру
Фрітц обіграв Оже-Альяссіма та вийшов у півфінал Підсумкового турніру
ATP
18 листопада 09:56
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини