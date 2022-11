Стаховський у формі Національної гвардії України попрощався з тенісом в колі зіркових колег

У Турині, Італія, де в ці дні проходить Підсумковий турнір ATP, відбулася церемонія прощання з гравцями, які завершили кар'єри в 2022 році.

На вшанування був запрошений і українець Сергій Стаховський. Він вийшов на корт у формі Національної гвардії України. У цей момент вся арена була підсвічена кольорами українського прапора.

Крім Стаховського, з тенісом попрощалися французи Жо-Вілфрід Цонга і Жиль Сімон, іспанець Томмі Робредо, німець Філіп Кольшрайбер, бразилець Бруно Соареш та інші тенісисти.

