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Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»

Українець прокоментував рішення US Open допустити до участі в турнірі росіян і білорусів
Теніс Grand Slam
20:30
Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував рішення US Open допустити до участі в турнірі росіян і білорусів.

«Не можна встановити цінник на можливість жити зі своєю совістю. Я вітаю Wimbledon - єдину організацію з моральним кодексом».

Сергій Стаховський висловив підозру, що влада Угорщини претендують на частину Закарпаття.

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Теги

Wimbledon US Open Сергій Стаховський

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