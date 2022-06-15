Шевченко, Світоліна та Стаховський приїхали для зустрічі фонду в підтримку українських спортсменів
Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»
Українець прокоментував рішення US Open допустити до участі в турнірі росіян і білорусів
20:30
Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував рішення US Open допустити до участі в турнірі росіян і білорусів.
«Не можна встановити цінник на можливість жити зі своєю совістю. Я вітаю Wimbledon - єдину організацію з моральним кодексом».
"You can not put a price tag on being able to live with yourself- Sergiy Stakhovsky (@ Stako_tennis) June 14, 2022
I salut @ Wimbledon the only entity which has a moral code.
Сергій Стаховський висловив підозру, що влада Угорщини претендують на частину Закарпаття.
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