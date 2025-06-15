Денис Сєдашов

Німецька тенісистка Татьяна Марія (86 WTA) здобула титул на турнірі категорії WTA 500 у Лондоні (Велика Британія).

У фіналі 37-річна спортсменка впевнено переграла американку Аманду Анісімову (15 WTA) з рахунком 6:3, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини. Марія виконала сім ейсів, припустилася лише однієї подвійної помилки та реалізувала чотири з шести брейкпойнтів. Анісімова відповіла чотирма ейсами, однією подвійною помилкою та двома реалізованими брейками з п’яти можливих.

Цей титул став для Татьяни Марії четвертим в одиночному розряді за кар’єру.