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Стали відомі імена перших володарів wild card на Australian Open-2023

Ними стали двоє французьких тенісистів
Теніс Grand Slam
13 грудня 12:00
Стали відомі імена перших володарів wild card на Australian Open-2023
Люка ван Аш / Фото - Getty Images
Двоє французьких тенісистів стали володарями wild card в основну сітку Australian Open-2023 за програмою обміну між двома федераціями. Про це повідомляє FFT.

Першими власниками wild card на австралійський мейджор стали 18-річний Люка ван Аш (ATP № 137) та 20-річна Діан Паррі (WTA № 109).

Відзначимо, що Люка в цьому році виграв юніорський Roland Garros. У 2022 році він зіграв в 4-х фіналах ATP Challenger Tour. У фіналі турніру ATP Challenger Tour 90 в Валенсії ван Аш програв українцю Олексію Крутих.

Паррі вдруге зіграє в основній сітці Australian Open. У 2022 році вона програла в першому раунді українці Марти Костюк.

Нагадаємо, екс-третя ракетка світу австрієць Домінік Тім підтвердив, що зіграє в основній сітці Australian Open-2023.
Володимир Кириченко
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Australian Open

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