Стали відомі імена перших володарів wild card на Australian Open-2023

Ними стали двоє французьких тенісистів

Люка ван Аш / Фото - Getty Images

Двоє французьких тенісистів стали володарями wild card в основну сітку Australian Open-2023 за програмою обміну між двома федераціями. Про це повідомляєПершими власниками wild card на австралійський мейджор стали 18-річний(ATP № 137) та 20-річна(WTA № 109).Відзначимо, що Люка в цьому році виграв юніорський Roland Garros. У 2022 році він зіграв в 4-х фіналах ATP Challenger Tour. У фіналі турніру ATP Challenger Tour 90 в Валенсії ван Аш програв українцюПаррі вдруге зіграє в основній сітці Australian Open. У 2022 році вона програла в першому раунді українціНагадаємо, екс-третя ракетка світу австрієць