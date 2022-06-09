Радукану може пропустити Wimbledon-2022
Став відомий розмір призового фонду Wimbledon-2022. Це рекорд британського мейджора
За титул в одиночному розряді гравець отримає £ 2 000 000
20:47
Wimbledon / Фото - eurosportWimbledon на своєму офіційному сайті опублікував схему розподілу призового фонду на турнірі, який відбудеться в 2022 році.
Загальна сума призового фонду Wimbledon-2022 становить 40 350 000 мільйонів фунтів стерлінгів.
Загальний обсяг призових виріс на 11,1 % в порівнянні з минулим роком і на 5,4 % в порівнянні з 2019-м – останнім розіграшем перед пандемією COVID-19.
Призові Wimbledon в одиночному розряді:
Перше коло – £ 50 000;
Друге коло – £ 78 000;
Третє коло – £ 120 000;
Четверте коло – £ 190 000;
1/4 фіналу – £ 310 000;
1/2 фіналу - £ 535 000;
Фінал – £ 1 050 000;
Титул – £ 2 000 000.
Призові в парному розряді:
Перше коло – £ 12 500;
Друге коло – £ 20 000;
Третє коло – £ 33 000;
1/4 фіналу – £ 67 000;
1/2 фіналу - £ 135 000;
Фінал – £ 270 000;
Титул – £ 540 000.
Призові в міксті:
Перше коло – £ 3 750;
Друге коло – £ 7 500;
1/4 фіналу – £ 16 000;
1/2 фіналу – £ 31 000;
Фінал – £ 62 000;
Титул – £ 124 000.
Нагадаємо, що в цьому році WTA, ATP і ITF позбавили турнір рейтингових очок через відсторонення російських і білоруських тенісистів.
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