Страхова разом з росіянкою виграла турнір в Едмонді
Українка вдруге грає в парі з росіянкою після вторгнення
близько 1 години тому
Валерія Страхова
30-річна українська тенісистка Валерія Страхова разом із нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анастасією Тихоновою здобули перемогу на турнірі WTT W100 у Едмонді, США.
У фіналі тенісистки обіграли австралійку Олівію Гадекі та полячку Олівію Лінцер з рахунком 6:3, 6:7, 10:8.
Страхова, яка є уродженкою Керчі, не вперше грає в парі з росіянками після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше вона грала з Оленою Приданкіною. Зазначимо, що в 2022 році були чутки, що Страхова тренується в Росії.
