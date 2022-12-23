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Світоліна і Монфіс повернулися до спільних тренувань. Фото

Українка незабаром може повернутися на корт
Теніс WTA
23 грудня 03:52
Світоліна і Монфіс повернулися до спільних тренувань. Фото

Українська тенісистка Еліна Монфіс (Світоліна) опублікувала в Instagram фото з тренування з чоловіком Гаелем Монфісом.

Українка написала, що повертається в бізнес. Можливо, йдеться про повернення в спорт.

« Сім'я Монфіс знову в справі ⁇ ̋ ⁇ 调න »


Нагадаємо, раніше народила дочку Світоліна на благодійному вечорі зібрала для України майже 10 млн грн.

Карен Агабекян
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Еліна Світоліна

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