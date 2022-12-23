Світоліна: «Багато у мене запитують, невже ще йде війна в Україні?»
Світоліна і Монфіс повернулися до спільних тренувань. Фото
Українка незабаром може повернутися на корт
Українська тенісистка Еліна Монфіс (Світоліна) опублікувала в Instagram фото з тренування з чоловіком Гаелем Монфісом.
Українка написала, що повертається в бізнес. Можливо, йдеться про повернення в спорт.
« Сім'я Монфіс знову в справі ⁇ ̋ ⁇ 调න »
Нагадаємо, раніше народила дочку Світоліна на благодійному вечорі зібрала для України майже 10 млн грн.
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