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Світоліна: «Ми переможемо і станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу»

Еліна вважає, що Україна стане місцем, де кожен забажає поселитися
Теніс WTA
13:55
Світоліна: «Ми переможемо і станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу»
Фото: Facebook

Друга ракетка України Еліна Світоліна після Ukraine Recovery Conference в своєму Facebook висловила надію на стрімкий розвиток країни після перемоги над окупантами:

Щойно закінчилася Ukraine Recovery Conference-2022 – міжнародна конференція з відновлення України в Лугано, у якій я мала честь брати участь. Не маю сумнівів у тому, що ми переможемо і станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу.

Українці – відважні, талановиті, професійні, і сьогодні мають велику підтримку міжнародних партнерів. Я пишаюся Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України, бізнесом та нашим народом. Упевнена – ми станемо країною, де кожен захоче жити і працювати. Слава Україні!

Нагадаємо, що вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon.

Олег Шумейко-молодший
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Еліна Світоліна війна

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