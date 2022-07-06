Світоліна взяла участь у Міжнародній Конференції з питань відновлення України
Світоліна: «Ми переможемо і станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу»
Еліна вважає, що Україна стане місцем, де кожен забажає поселитися
Фото: Facebook
Друга ракетка України Еліна Світоліна після Ukraine Recovery Conference в своєму Facebook висловила надію на стрімкий розвиток країни після перемоги над окупантами:
Щойно закінчилася Ukraine Recovery Conference-2022 – міжнародна конференція з відновлення України в Лугано, у якій я мала честь брати участь. Не маю сумнівів у тому, що ми переможемо і станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу.
Українці – відважні, талановиті, професійні, і сьогодні мають велику підтримку міжнародних партнерів. Я пишаюся Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України, бізнесом та нашим народом. Упевнена – ми станемо країною, де кожен захоче жити і працювати. Слава Україні!
Нагадаємо, що вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon.
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