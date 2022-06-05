Калініна: «Щодня я задаю собі питання: «Коли я знову буду вдома?»
Три українки виступлять на турнірі в Нідерландах – жереб звів з росіянкою та білорускою
Калініна дізнається суперницю за результатами кваліфікації
Ангеліна Калініна / Фото: Getty Images
Ангеліна Калініна (WTA, 36), Даяна Ястремська (WTA, 82) та Катерина Байндл (WTA, 143) зіграють на трав’яном турнірі серії WTA250 в Нідерландах.
Калініна дізнається суперниця за результатами кваліфікації, Ястремська зіграє з росіянкою Єкатериною Александровою (WTA, 31), а Байндл – з білорускою і першою сіяною турніру Ариною Соболенко (WTA, 7).
Нагадаємо, що Калініна на Roland Garros програла у другому раунді.