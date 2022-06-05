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Три українки виступлять на турнірі в Нідерландах – жереб звів з росіянкою та білорускою

Калініна дізнається суперницю за результатами кваліфікації
Теніс WTA
17:44
Три українки виступлять на турнірі в Нідерландах – жереб звів з росіянкою та білорускою
Ангеліна Калініна / Фото: Getty Images

Ангеліна Калініна (WTA, 36), Даяна Ястремська (WTA, 82) та Катерина Байндл (WTA, 143) зіграють на трав’яном турнірі серії WTA250 в Нідерландах.

Калініна дізнається суперниця за результатами кваліфікації, Ястремська зіграє з росіянкою Єкатериною Александровою (WTA, 31), а Байндл – з білорускою і першою сіяною турніру Ариною Соболенко (WTA, 7).

Нагадаємо, що Калініна на Roland Garros програла у другому раунді.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ангеліна Калініна Катерина Байндль (Козлова) Даяна Ястремская

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