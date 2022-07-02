Існер обіграв дворазового чемпіона Wimbledon та вийшов в третій раунд британського мейджора
Це вдалося зробити на Wimbledon-2022. Існер встановив новий світовий рекорд за кількістю ейсів
Американець переписав історію теніса в матчі проти Сіннера
14:33
Джон Існер / Фото - tennisnet.comАмериканський тенісист Джон Існер ( ATP № 24 ) встановив новий світовий рекорд за кількістю виконаних ейсів за кар'єру в чоловічому Турі.
Після Wimbledon-2022 в активі 37-річного Джона стало 13748 подач навиліт. До цього дане досягнення належало хорвату Іво Карловічу (13728).
Існер в інтерв'ю прес-службі АТР вже встиг прокоментувати своє досягнення.
«Дуже пишаюся цим рекордом. Хотів би його побити в переможному матчі, але встановити рекорд всіх часів по ейсам на Wimbledon – це дуже особливо. Це результат того, наскільки професійно я ставився до свого здоров'я і протягом тривалого проміжку часу зберігав себе в достатній формі для того, щоб мати можливість зробити таку кількість ейсів».
Статистика по ейсам ведеться з 1991 року.
Нагадаємо, Існер в третьому раунді британського мейджора програв італійцеві Янніков Сіннеру (4:6, 6:7, 3: ).
Раніше стало відомо, що українка Марта Костюк через травму знялася з міксту на Wimbledon-2022.
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