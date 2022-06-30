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Цуренко: «Для мене мовчання – знак...Нічого доброго... Я то думала, у мене багато друзів в Турі, особливо росіян та білорусів»

Українська тенісистка – про рішення організаторів Wimbledon
Теніс WTA
13:54
Цуренко: «Для мене мовчання – знак...Нічого доброго... Я то думала, у мене багато друзів в Турі, особливо росіян та білорусів»
Леся Цуренко / Фото - Facebook
Українська тенісистка Леся Цуренко (№ 101 WTA) поділилася думками з приводу відсторонення російських і білоруських тенісистів від Wimbledon-2022.

Ви згодні з відстороненням російських гравців?

«Так, згодна. Це тільки крок. Це хороший крок, який показує, що ми всі повинні робити. І я українка. У моїй голові не може бути інших варіантів. Знову ж таки, я була б першою, хто б сказав, що їх не потрібно усувати. Але як я розповідала вже, так, я тут помилилася, я чула тільки думка від одного гравця з білоруси і ще одного гравця з росії, особисто мені було сказано, що ця людина проти війни. Від інших я не почула нічого. І для мене мовчання – знак ... Нічого доброго ... Я то думала, у мене багато друзів в Туре, особливо росіян та білорусів».


Нагадаємо, Цуренко вийшла в третій раунд британського меджора, перегравши свою співвітчизницю Ангеліну Калініну (6: 3, 4: 6, 3: 6).


Джерело: btu.org.ua Володимир Кириченко
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Леся Цуренко Wimbledon

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