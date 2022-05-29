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Цуренко - в десяточку!

Рекорди і печалі в українських підсумках Roland Garros. Частина 1: рекорди
Теніс Grand Slam
21:00
Цуренко - в десяточку!

Почнемо відразу з панч-лайн: десятий рік поспіль відбірковий турнір грунтового мейджора успішно долає мінімум один представник України.

  • Останній раз ніхто з українців не пробивався через кваліфікацію в основу РГ - в 2012 році.

У 2022-му естафету прийняла Леся Цуренко, Вперше в кар'єрі подолавши квал РГ. Нагадаємо, що Леся в січні настільки ж успішно пройшлася і за трьома суперницям в квалі АТ-2022.

Топ-українці за кількістю перемог в кваліфайні «Великих шоломів»

(Після кваліфікації РГ-2022)

· Юлія Бейгельзімер / 38 (+ 6)

· Сергій Стаховський / 36 (+ 6) (LL)

· Ілля Марченко / 35 (+ 8) (LL)

· Леся Цуренко / 33 (+ 9)

· Ольга Савчук / 30 (+ 3)

· Олена Татаркова / 26 (+ 4)

· Марина Заневська / 23 (+ 4)

· Тетяна Перебійніс / 22 (+ 5)

· Юлія Вакуленко / 21 (+ 5) (LL)

· Катерина Байндл (Козлова) / 19 (+ 2)

· Вікторія Кутузова / 17 (+ 4)

· Юліана Федак / 17 (+ 3)

·      ...Ангеліна Калініна / 13 (+ 2)

· ... Марта Костюк / 12 (+ 2)

·      ...Катаріна Завацкая / 9 (+ 1)

·      ...Дарина Снігур / 1 (-)

Примітка. Зазначено сумарна кількість перемог в кваліфікаціях, а також кількість проходів в основу (включаючи статус lucky loser). Статистика Марини Заневській вказана за період виступу під українським прапором.

У той же час Цуренко одноосібно очолила більш цікавий реєстр. Киянка частіше за всіх українців проходила відбори на «Шлемах». Тепер на її рахунку рекордні дев'ять заходів не через парадний вхід.

  1. Леся Цуренко / 9
  2. Ілля Марченко / 8
  3. Юлія Бейгельзімер / 6

3.   Сергій Стаховський / 6

5.   Юлія Вакуленко / 5

5.   Тетяна Перебійніс / 5

Таким чином Цуренко зібрала «золотою кваліфайерскій Шолом», виграючи відбір на всіх мейджорів: 9 = 3 (АТ) + 1 (РГ) + 3 (Wim) + 2 (US).

Після тріумфу Цуренко в кваліфікації розкладка по проходах в основу на мейджор виглядає так: Australian Open і Wimbledon - по 15 разів, US Open - 20, Roland Garros - 26. 

Всього ж на відбіркову доріжку здобувачів путівок в основну сітку вийшли чотири представники України: Леся Цуренко (14, win), Катаріна Завацкая (Друге коло), Катерина Байндл (29, перше коло) і Дар'я Снігур (30, перше коло).

З понеділка по п'ятницю відбулися 7 матчів кваліфікації за участю українців, в яких вони здобули 4 перемоги. Такий же урожай ми зібрали в 2018 і 2020 роках, змушуючи згадувати в інший інтонації 2012-й рік, коли українці здобули скромні дві перемоги в кваліфікації.  

· Рекорд за кількістю зіграних українцями матчів в квалі RG був зафіксований в 2014 році - 18. 

· За кількістю перемог самим врожайним виявився 2007 рік - наші кваліфайери здобули 11 перемог (зігравши при цьому лише 15 поєдинків). 

· У минулому році, щоб повторити кращий квал в історії українцям не вистачило однієї перемоги!..  

 

Ігор Грачов для XSPORT.ua з Парижа 

Рене Тер Велде
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Леся Цуренко Roland Garros

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