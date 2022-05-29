Цуренко - в десяточку!
Почнемо відразу з панч-лайн: десятий рік поспіль відбірковий турнір грунтового мейджора успішно долає мінімум один представник України.
- Останній раз ніхто з українців не пробивався через кваліфікацію в основу РГ - в 2012 році.
У 2022-му естафету прийняла Леся Цуренко, Вперше в кар'єрі подолавши квал РГ. Нагадаємо, що Леся в січні настільки ж успішно пройшлася і за трьома суперницям в квалі АТ-2022.
Топ-українці за кількістю перемог в кваліфайні «Великих шоломів»
(Після кваліфікації РГ-2022)
· Юлія Бейгельзімер / 38 (+ 6)
· Сергій Стаховський / 36 (+ 6) (LL)
· Ілля Марченко / 35 (+ 8) (LL)
· Леся Цуренко / 33 (+ 9)
· Ольга Савчук / 30 (+ 3)
· Олена Татаркова / 26 (+ 4)
· Марина Заневська / 23 (+ 4)
· Тетяна Перебійніс / 22 (+ 5)
· Юлія Вакуленко / 21 (+ 5) (LL)
· Катерина Байндл (Козлова) / 19 (+ 2)
· Вікторія Кутузова / 17 (+ 4)
· Юліана Федак / 17 (+ 3)
· ...Ангеліна Калініна / 13 (+ 2)
· ... Марта Костюк / 12 (+ 2)
· ...Катаріна Завацкая / 9 (+ 1)
· ...Дарина Снігур / 1 (-)
Примітка. Зазначено сумарна кількість перемог в кваліфікаціях, а також кількість проходів в основу (включаючи статус lucky loser). Статистика Марини Заневській вказана за період виступу під українським прапором.
У той же час Цуренко одноосібно очолила більш цікавий реєстр. Киянка частіше за всіх українців проходила відбори на «Шлемах». Тепер на її рахунку рекордні дев'ять заходів не через парадний вхід.
- Леся Цуренко / 9
- Ілля Марченко / 8
- Юлія Бейгельзімер / 6
3. Сергій Стаховський / 6
5. Юлія Вакуленко / 5
5. Тетяна Перебійніс / 5
Таким чином Цуренко зібрала «золотою кваліфайерскій Шолом», виграючи відбір на всіх мейджорів: 9 = 3 (АТ) + 1 (РГ) + 3 (Wim) + 2 (US).
Після тріумфу Цуренко в кваліфікації розкладка по проходах в основу на мейджор виглядає так: Australian Open і Wimbledon - по 15 разів, US Open - 20, Roland Garros - 26.
Всього ж на відбіркову доріжку здобувачів путівок в основну сітку вийшли чотири представники України: Леся Цуренко (14, win), Катаріна Завацкая (Друге коло), Катерина Байндл (29, перше коло) і Дар'я Снігур (30, перше коло).
З понеділка по п'ятницю відбулися 7 матчів кваліфікації за участю українців, в яких вони здобули 4 перемоги. Такий же урожай ми зібрали в 2018 і 2020 роках, змушуючи згадувати в інший інтонації 2012-й рік, коли українці здобули скромні дві перемоги в кваліфікації.
· Рекорд за кількістю зіграних українцями матчів в квалі RG був зафіксований в 2014 році - 18.
· За кількістю перемог самим врожайним виявився 2007 рік - наші кваліфайери здобули 11 перемог (зігравши при цьому лише 15 поєдинків).
· У минулому році, щоб повторити кращий квал в історії українцям не вистачило однієї перемоги!..
Ігор Грачов для XSPORT.ua з Парижа
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