Цуренко вийшла в фінал кваліфікації турніру в Бірмінгемі

Українська тенісистка обіграла Емілі Епплтон в півфіналі відбору

Українська тенісистка Леся Цуренко обіграла британку Емілі Епплтон в півфіналі кваліфікації турніру WTA 250 в Бірмінгемі з рахунком 6:4, 6:4.

Матч тривав майже півтори години. За цей час Цуренко реалізувала чотири з п'яти брейкпоінтов, віддавши британці два гейми на своїй подачі. Українка також зробила п'ять подвійних помилок, коли британка допустила вісім.

У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє з переможницею матчу Еміна Бектас (США) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).