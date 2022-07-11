Цуренко виграла перший матч після повернення у топ-100
Цуренко займається придбанням автомобілів, специфічних приладів та важкої техніки для українських воєнних
Голова Миколаївської ОДА подякував тенісистці за підтримку
Фото: j48tennis.net
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім в своєму останньому дописі в Telegram подякував Лесі Цуренко, яка всіма можливими методами допомагає бійцям Миколаївщини:
Леся – одна з найсильніших тенісисток країни. Вона активно підтримує нашу армію та голосно на весь світ говорить про війну в Україні.
Також Леся залучає до співпраці меценатів з усього світу, а головне її ініціативи спрямовані на підтримку Миколаївщини.
Зараз вона разом із командою та нашими західними партнерами займається придбанням автомобілів, специфічних приладів та важкої техніки для бійців нашої області.
Дякую кожному та кожній за підтримку! Кожен працює на своєму фронті. Кожен із вас наближає нашу перемогу.
Нагадаємо, що Цуренко вийшла в другий раунд турніру в Будапешті.
Коментарі 0