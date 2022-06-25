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Циципас виграв перший в кар’єрі турнір на траві, Фріц вдруге став чемпіоном Істборна

Грек повернеться в топ-5 рейтингу ATP
Теніс ATP
20:01
Циципас виграв перший в кар’єрі турнір на траві, Фріц вдруге став чемпіоном Істборна

Шоста ракетка світу Стефанос Циципас став чемпіоном турніру ATP 250 на Мальорці. У фіналі грек зустрічався з Роберто Баутіста Агутом і переміг з рахунком 6:4, 3:6, 7:6(2).

Матч продовжувався 2 години і 34 хвилини. Циципас 8 разів подав навиліт, припустився 6 подвійних помилок і реалізував 4 брейк-поінти. В свою чергу, Агут зробив 6 ейсів, 3 «подвійні» і також виграв 4 гейми на прийомі.

Таким чином, Циципас виграв свій перший в кар’єрі трофей на траві, який став його 9-м загалом на всіх покриттях. Окрім того, грек повернеться в топ-5 світового рейтингу.

В свою чергу, чемпіоном турніру ATP 250 в Істборні став Тейлор Фрітц. У фіналі він з рахунком 6:2, 6:7(4), 7:6(4) обіграв Максим Крессі.

Матч тривав 2 години і 16 хвилин. Фріц за цей час 17 раз подав навиліт і, що цікаво, не припустився жодної подвійної, також він оформив 2 брейки, жодного разу за матч не віддавши свою подачу. А от Крессі здійснив 11 ейсів і 8 «подвійних».

Таким чином, Фріц вдруге виграв турнір в Істборні – з двох спроб. Тоді як для Крессі це був другий фінал на рівні АТР і він знову поступився.

Нагадаємо, жіночий турнір в Історні виграла Петра Квітова, тоді як в Німеччині чемпіонкою стала Каролін Гарсія.

 

Сергій Лук'яненко
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Стефанос Циципас Тейлор Фріц

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