Циципас: «Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві»

Четверта ракетка світу Стефанос Циципас поділився планами на трав'яний сезон.

Грека цитує ресурс asaptext.com:

Так що я вважаю, що можу добре виступати на траві: у мене були хороші результати - не стільки в професійній кар'єрі, скільки в юніорській. Це нічого не означає, але я бачу, що моя гра підходить для цього покриття і дає можливість показувати хороший теніс, щоб набирати очки».