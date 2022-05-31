Стефанос Циципас пройшов в 1 / 8 Roland Garros
Циципас: «Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві»
Грецький тенісист поділився планами на трав'яний сезон
15:00
Четверта ракетка світу Стефанос Циципас поділився планами на трав'яний сезон.
Грека цитує ресурс asaptext.com:
«Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві. У минулому році я помилився, не зігравши досить перед Wimbledon. Я приїхав на Wimbledon відразу звідси і там провів свій перший матч на траві, що було не кращим рішенням.
Так що я вважаю, що можу добре виступати на траві: у мене були хороші результати - не стільки в професійній кар'єрі, скільки в юніорській. Це нічого не означає, але я бачу, що моя гра підходить для цього покриття і дає можливість показувати хороший теніс, щоб набирати очки».
Стефанос Циципас пройшов в 1/8 Roland Garros.
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