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Циципас: «Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві»

Грецький тенісист поділився планами на трав'яний сезон
Теніс Grand Slam
15:00
Циципас: «Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві»

Четверта ракетка світу Стефанос Циципас поділився планами на трав'яний сезон.

Грека цитує ресурс asaptext.com:

«Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві. У минулому році я помилився, не зігравши досить перед Wimbledon. Я приїхав на Wimbledon відразу звідси і там провів свій перший матч на траві, що було не кращим рішенням.

Так що я вважаю, що можу добре виступати на траві: у мене були хороші результати - не стільки в професійній кар'єрі, скільки в юніорській. Це нічого не означає, але я бачу, що моя гра підходить для цього покриття і дає можливість показувати хороший теніс, щоб набирати очки».

Стефанос Циципас пройшов в 1/8 Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Теги

Wimbledon Стефанос Циципас

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