Тиша, кава і Монмартр: Циципас випустив мініальбом
Як вам його творчість?
26 хвилин тому
Фото: Getty Images
Грецький тенісист Стефанос Циципас (АТР 26) випустив музичний міні-альбом під назвою The Quiet That Grew (Наростаюча тишина).
До платівки увійшли три композиції: Balcony Serenade (Балконна серенада), Cafe Noir (Чорна кава), Mornings in Montmartre (Ранки на Монмартрі). Реліз артиста доступний для прослуховування в додатку SoundCloud.
Циципас, який раніше вперше з серпня 2018 року залишив топ-20 рейтингу ATР.
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