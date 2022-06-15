Стало відомо місце проведення фіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Україна буде несіяною під час жеребкування Кубка Біллі Джин Кінг
Українки зіграють з однією з восьми топових команд
11:00
16 червня в Лондоні пройде жеребкування матчів плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг.
Збірна України потрапила в число несіяних разом з Аргентиною, Австрією, Хорватією, Угорщиною, Мексикою, Нідерландами і Словенією.
У число сіяних потрапили Франція, Німеччина, Румунія, Латвія, Японія, Бразилія, Китай і Сербія.
Україна зіграє проти однієї з цих збірних 11-12 листопада.
Нагадаємо, раніше збірна України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг з рахунком 2:3 програла команді США.
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