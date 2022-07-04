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Українські тенісисти вимагають від ITF відсторонити віце-президента ФТУ Зукіна

Гравці об'єдналися проти українського функціонера
Теніс
21:59
Українські тенісисти вимагають від ITF відсторонити віце-президента ФТУ Зукіна

Українські тенісисти направили до Міжнародної тенісної федерації лист з вимогою відсторонити віце-президента Федерації тенісу України Євгенія Зукіна.

У листі гравців повідомляється, що «представники збірних України (жіночої та чоловічої) систематично піддавалися утиску і цькування з боку офіційних осіб Федерації тенісу України.

Віце-президент федерації Євген Зукін дозволяє собі спілкування в грубій і непристойній формі з гравцями збірної, не нехтуючи погрозами і шантажем.

Систематично перевищує повноваження, на власний розсуд на основі своїх симпатій визначаючи склади національних команд.

І це лише маленька частина всього неподобства та жаху, з яким стикаються гравці. Не бажаючи миритися з таким ставленням і станом речей, гравцями було створено та направлено до компетентних органів листа з вимогою усунути Євгена Зукіна з усіх посад у тенісі, як в українському, так і в європейському.

У пресрелізі сказано про «надзвичайно важку ситуацію», з якою тенісисти стикаються вже довгий час через діяльність віцепрезидента та виконавчого директора ФТУ Євгена Зукіна.

«Підкреслюючи повну відсутність узгодженості та прозорості у діях федерації та у використанні фінансової підтримки, нещодавно отриманої від міжнародної організації, гравці попереджають ITF про те, що Євген Зукін сіє розкол та хаос, майже не спілкуючись з ними, якщо не в агресивній манері, при цьому не надаючи стандартної допомоги для участі у змаганнях Кубка Девіса чи Кубка Біллі Джин Кінг.

У дуже важкий час для нашої країни ми як ніколи потребуємо підтримки та єдності українського тенісу. Натомість пан Зукін продовжував концентруватися на власних інтересах і на своїй міжнародній кар'єрі.

Сподіваючись відновити довіру та репутацію Федерації тенісу України, група українських професійних тенісистів у своєму листі офіційно вимагає звільнити Євгена Зукіна з посад у Федерації тенісу України і комітеті ITF Кубка Девіса, з посади рефері ITF та з будь-якої іншої його посади всередині ITF».

Лист було підписано тенісистами: Людмилою Кіченок, Надією Кіченок, Мартою Костюк, Іллею Марченко, Сергієм Стаховським, Еліною Світоліною, Лісею Цуренко, Катаріною Завацькою. Заява українців також направлена керівництву ATP, WTA, Tennis Europe і Grand Slam Board.

Джерело: btu.org.ua Карен Агабекян
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Євген Зукін ФТУ ITF

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