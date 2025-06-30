Михайло Цирук

Перший день липня обіцяє стати найбільш українським днем на Вімблдоні-2025. На нас чекає одразу три поєдинки одиночного розряду за участі українок, і враховуючи, що в основній сітці нашу країну представляє всього четверо тенісисток, таких днів точно буде небагато. Пропонуємо до вашої уваги анонс всіх трьох матчів представниць України.

Українкам, що стартують у другий ігровий день турніру жеребкування принесло дві новини, і почнемо з хорошої. Друга ракетка нашої країни та 26 номер світового рейтингу Марта Костюк зустрінеться з маловідомою словенкою Веронікою Ерʼявец, яка пробивалася на турнір через кваліфікацію.

Шансів побачити її у справі у середньостатистичного вболівальника було дуже небагато. У свої 25 років Ерʼявец ніколи не підіймалася вище 141 сходинки світового рейтингу (зараз - 171) та не вигравала нічого на рівні WTA. Виступати на мейджорах гравчиня, що розпочала свою професійну карʼєру у 2017 році, розпочала лише цього року, і Вімблдон-2025 стане для неї лише другим турніром серії Грендслем. Першим був Australian Open, де словенка в стартовому колі поступилася Сюзан Ламенс з Нідерландів (5:7; 6:7).

Травʼяний сезон для Вероніки розпочався з кваліфікації цього Вімблдону, у якій вона здолала Леолья Жанжан (6:2; 3:6; 6:2), Катінку фон Дайхманн (6:3; 6:4) та Емілі Еплтон (6:2; 0:6; 6:0).

Марта Костюк, звісно, останнім часом зовсім не вражає. Після вильоту в першому колі Ролан Гаррос від такої самої скромної кваліфаєрки Сари Бейлек (3:6; 1:6) вона не виграла жодного матчу. Було їх, щоправда, всього два, і обидва проти Емми Наварро: перший - на турнірі в Берліні (2:6; 3:6), а другий - у Бад-Гомбурзі (2:6; 5:7).

Звісно, на рівень суперниці, що замикає топ-10 найкращих тенісисток світу просто зараз, варто звертати увагу, проте факт залишається фактом: свій останній сет та матч Костюк вигравала ще 11 травня, коли перемогла на ґрунтовому турнірі в Римі Лейлу Фернандес (6:4; 6:2).

Однак усе це могло б мати якесь значення перед протистоянням з якоюсь більш міцною суперницею. Цю ж, за усієї поваги, Марта Костюк має обігрувати навіть неробочою рукою, і якщо перемоги не станеться, це буде для українки просто феєричним провалом. Якщо дива не відбудеться, то у другому колі Марта зіграє з переможницею матчу між Камілою Осоріо та Даніель Коллінс.

Цілком робочий жереб у першому колі отримала і Юлія Стародубцева. Її опоненткою буде 122 ракетка світу, британська володарка wild card Франческа Джонс, яка, в цілому, за своїм рівнем не пішла надто далеко від Ерʼявец, але ж і Стародубцева - далеко не Костюк.

Британська тенісистка також ніколи не підіймалася до сотні найкращих, не має титулів WTA та не долала перше коло на Грендслемах, щоправда виступала там уже тричі: двічі - на Вімблдоні (2021, 2024) та ще одного разу - на АО (2021). Таким чином цей лондонський мейджор стане для Джонс другим поспіль та третім в карʼєрі.

Цього сезону Франческа провела вже 5 матчів на траві та виграла два з них: дісталася до другого кола на турнірах в Ноттінгемі та Істборні, а перед цим одразу вилетіла в Лондоні.

Попри те, що Юлія Стародубцева випереджає свою суперницю у світовому рейтингу на 54 позиції, невеличким фаворитом цього матчу вважається саме Джонс. Можливо, вірити в британку букмекерів змушує фактор домашніх трибун, але скоріше не надто вдалий початок травʼяного сезону від українки.

Стародубцева не пройшла кваліфікацію на турнір в Ноттінгемі, а пройшовши туди як лакі лузер вона одразу програла іншому лакі лузеру - іспанці Крістін Буксі (3:6; 3:6). У Бад-Гомбурзі подолати перше коло таки вдалося, але в другому Юлію знову спіткала невдача.

Не на користь українки говорить і історія зустрічей з цією суперницею. Свій єдиний матч проти Джонс на челленджері в Мексиці у березні минулого року Стародубцева програла у двох сетах (5:7; 4:6).

Загалом, резюмувати все сказане можна шаблонною фразою про шанси 50 на 50. Юлія Стародубцева цілком може пройти цю суперницю, але може й не пройти, і це теж не стане якимсь шоком. Якщо пройти все ж вдасться, то в другому колі на українку чекатиме переможниця протистояння між Маєю Джойнт та Людмилою Самсоновою.

А от до Даяни Ястремської жереб був нещадним, невблаганним та неймовірно жорстоким. Уже в першому колі 42 ракетка світу зустрінеться проти другої - американки Коко Гофф, і з великою ймовірністю турнір для українки може на цьому завершитися.

Чинна чемпіонка Ролан Гаррос, що перемогла в фіналі Сабалєнка - це все, що потрібно знати про майбутню опонентку Даяни. Американка несподівано вилетіла у першому ж матчі травʼяного турніру в Берліні, однак загалом диспозиції сил у цій парі це жодним чином не змінює.

Ще більше шкодувати про такий жереб змушує й той факт, що Даяна набрала досить непогану форму. Після вильоту у третьому колі Ролан Гаррос вона дійшла до фіналу турніру в Ноттінгемі та до третього кола в Істборні, тож за більш сприяливих умов могла б трохи затриматися і на Вімблдоні.

Проте маємо те, що маємо, і тепер українці потрібно створити на старті турніру справжнє диво. Якщо ж воно таки станеться, то далі буде значно легше: там на переможницю цієї пари чекатиме білоруська ветеранка Вікторія Азаренка, або ж росіянка Анастасія Захарова.

У матеріалі використані фото Getty Images.