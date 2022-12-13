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Улюблений гравець вболівальників. Надаль вперше отримав нагороду від ATP

Роджер Федерер отримував цей приз 19 разів
Теніс ATP
13 грудня 18:43
Улюблений гравець вболівальників. Надаль вперше отримав нагороду від ATP
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) почала розкривати результати щорічного голосування.

Улюбленим гравцем серед тенісних вболівальників вперше в кар'єрі став 22-разовий чемпіон турнірів «Великого шолома», колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль.

Починаючи з 2000-го цю нагороду отримували тільки Роджер Федерер (19 разів), Марат Сафін (двічі) і Густаво Куерт.

Улюбленою парою вболівальників вперше стали Нік Кіріос і Танасі Коккінакіс.

Раніше ми повідомляли, що Фріц здолав Медведєва і заробив мільйон доларів.
Денис Сєдашов
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Рафаель Надаль

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