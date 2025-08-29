US Open 2025 — це 145-й розіграш Відкритого чемпіонату США з тенісу і заключний, четвертий, турнір Великого шолома цього року. Змагання проходять на добре знайомих хардових кортах комплексу USTA Billie Jean King National Tennis Center у Нью-Йорку з 24 серпня по 7 вересня 2025 року.

Цьогоріч організатори суттєво підвищили призовий фонд – загальний бюджет турніру складає рекордні $90 мільйонів (на 20% більше, ніж торік), а чемпіони в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по $5 млн призових. Така щедрість зробила US Open-2025 найбільш прибутковим турніром в історії тенісу, що додає мотивації всім учасникам.

Головні фаворити та інтриги серед чоловіків

У чоловічій сітці букмекери одностайні: головними претендентами на титул є Яннік Сіннер та Карлос Алькараз. Перша ракетка світу Сіннер підходить у статусі чинного чемпіона US Open (в фіналі 2024-го він обіграв американця Тейлора Фріца) і тріумфатора Вімблдону-2025.

Іспанець Алькараз — друга зірка, яка цього року вже зустрічалася з Сіннером у двох фіналах Grand Slam (Алькараз переміг на Roland Garros, Сіннер взяв реванш на траві Уімблдону). Їхнє потенційне протистояння в Нью-Йорку очікується як головна кульмінація турніру.

Новак Джокович залишається у грі як живий легендарний 24-разовий чемпіон Шоломів — він пропустив літні турніри за океаном заради підготовки до US Open. Хоча серб цього разу не перший фаворит за коефіцієнтами, його досвід і статус не дозволяють списувати його з рахунків. Американські вболівальники покладають надії на свого лідера Тейлора Фріца, який торік дістався фіналу, а також на інших представників США (Франсіса Тіафо, Бена Шелтона тощо) — публіка в Нью-Йорку завжди жене своїх вперед.

Турнір вже приніс і перші сюрпризи: так, екс-чемпіон Данило Медведєв (переможець US Open-2021) сенсаційно вибув у першому ж колі, що нагадує — на Шоломі можливі будь-які несподіванки.

Гонки за титулом серед жінок

У жіночому розряді коло фаворитів виглядає ширшим, але аналітики також виділяють чотири основні претендентки. Перш за все, це Аріна Сабаленко — чинна чемпіонка US Open та перша сіяна, ставки на її перемогу найвищі. Майже нарівні з нею йдуть Іга Швйонтек з Польщі (тріумфаторка US Open-2022, цього року виграла Вімблдон) та американська улюблениця публіки Коко Гауфф. 19-річна Гауфф торік стала чемпіонкою США, тож прагне повторити успіх перед рідними трибунами.

Не варто забувати й про інших сильних конкуренток: стабільну казашку Олену Рибакіну, досвідчену чешку Кароліну Мухову, фіналістку минулого року Джессіку Пегулу, а також фіналістку 2022-го Онс Жабер. Сітка обіцяє кілька принципових дуелей вже у пізніх стадіях — можливо, побачимо зустріч Швйонтек та Гауфф чи реванш Сабаленко проти когось із американок на шляху до фіналу. Перші раунди теж не обійшлися без гучних сенсацій: приміром, екс-півфіналістка Медісон Кіз (№6 посіву) вибула від маловідомої Ренати Заразуа вже у стартовому матчі.

Українські учасниці

Єдина представниця України, яка продовжує боротьбу — Марта Костюк — 21-річна киянка, яка поступово прогресує і прагне голосно заявити про себе на мейджорі.

Цікаво, що минулого року українка Людмила Кіченок виграла парний титул (мікст) на US Open — тож український слід у Нью-Йорку вже є, і хто знає, можливо, цьогоріч побачимо нові приємні сюрпризи.

