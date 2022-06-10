Відомо, де збірна України зіграє домашній матч Кубка Девіса
Відомі дати протистояння України з Угорщиною в Кубку Девіса
Номінально домашній матч пройде в Литві
14:53
Фото: ФТУ
Федерація тенісу України в своїх соцмережах повідомила, коли чоловіча команда зіграє зі збірною Угорщини.
Ігри домашнього матчу Кубку Девіса, які через повномасштабне вторгнення росії на територію України, пройдуть у Литві. Зустрічі заплановані на 15-16 вересня 2022-о року.
Нагадаємо, що збірна України «всуху» виграла першу зустріч в 2022 році.
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