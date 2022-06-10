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Відомі дати протистояння України з Угорщиною в Кубку Девіса

Номінально домашній матч пройде в Литві
Теніс Кубок Девіса
14:53
Відомі дати протистояння України з Угорщиною в Кубку Девіса
Фото: ФТУ

Федерація тенісу України в своїх соцмережах повідомила, коли чоловіча команда зіграє зі збірною Угорщини.

Ігри домашнього матчу Кубку Девіса, які через повномасштабне вторгнення росії на територію України, пройдуть у Литві. Зустрічі заплановані на 15-16 вересня 2022-о року.

Нагадаємо, що збірна України «всуху» виграла першу зустріч в 2022 році.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (теніс)

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