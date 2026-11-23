За їх підсумками сформувався список всіх учасників кваліфікації до фінального турніру змагань на сезон-2027.

Завершилися матчі раунду плей-оф Кубку Біллі Джин Кінг, які проходили 20-22 листопада 2026 року.

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Збірна України відібралася як учасник фінального турніру-2026 – нагадаємо, команда Іллі Марченка цього року вийшла у фінал.

У кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг-2027 зіграють 14 команд:

Учасники фінального турніру-2026: Україна, Чехія, Італія, Велика Британія, Іспанія, Казахстан, Бельгія.

Переможці плейоф-2026: США, Польща, Японія, Австралія, Словенія, Бразилія, Таїланд.

Після наступного оновлення рейтингу націй Кубка Біллі Джин Кінг ці 14 команд поділять на сім сіяних та сім несіяних збірних.

Зазначимо, що збірна України наразі посідає третє місце у світі.

Всього у фінальній частині зіграють вісім команд – збірна Китаю вже відібралася як господар змагань.

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