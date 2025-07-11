Олег Гончар

Семиразова чемпіонка турнірів Великого шолому та експерша ракетка світу американка Вінус Вільямс візьме участь у турнірі категорії WTA-500 у Вашингтоні, повідомила пресслужба змагань.

Турнір на хардовому покритті відбудеться з 19 по 27 липня 2025 року. Чинною чемпіонкою є іспанка Паула Бадоса, яка торік у фіналі перемогла чешку Марі Боузкову.

45-річна Вільямс востаннє грала в березні 2024 року на турнірі в Маямі, де отримала wild-card, але поступилася 15-й ракетці світу росіянці Діані Шнайдер (3:6, 3:6).

Легендарна тенісистка, яка виграла п’ять титулів Wimbledon і два US Open, прагне повернутися до змагального ритму попри вік, але часто травмується.

Нагадаємо, раніше Вінус вибула з рейтингу WTA.