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Віце-президент ФТУ: «Міжнародні тенісні організації не намагалися примирити українських і російських гравців»

Євген Зукін – про реакцію тенісного світу на війну в Україні
Теніс ATP
16:23
Віце-президент ФТУ: «Міжнародні тенісні організації не намагалися примирити українських і російських гравців»
Євген Зукін / Фото - БТУ
Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін розповів, як тенісний світ підтримує Україну, а також про спроби міжнародних тенісних організацій залагодити «конфлікт».

Про тенісні структури, що підтримують Україну

«У нас є ті, хто підтримує нас. Це LTA (Великобританія), по гравцях, треба визнати, що і французька федерація дуже багато зробила, швейцарська федерація прихистила 12 наших спортсменів. Польща допомогла не через федерацію, але окремі клуби дуже багато зробили. У нас починається новий етап співпраці з литовської федерацією, про який скоро все теж дізнаються. Відкрито підтримали зміщення російських і білоруських гравців: LTA підтримали Польща, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Данія і Бельгія».


«В кулуарах про свою підтримку висловили ще багато. На Tennis Europe це питання за індивідуальними гравцям був поставлений на голосування і голоси розподілилися 60 на 40, тобто 40 % вважають, що їх індивідуальних гравців потрібно також усувати. Це не так уже й мало. Але більшість представників тенісної еліти вважають, що забороняти грати цим спортсменам буде несправедливо, що вони не повинні».


Про спроби міжнародних тенісних організацій або чиновників «примирити» сторони

«Ні, такого не було. Ніхто не намагався це зробити. На мій погляд, всі розуміють, що це неможливо. Те, що розповідає Новак Джокович, про ідеї спільних виступів, це його справа. Він бачить це все по-іншому, нехай він про це і говорить».


Про спільне невдоволення українців реакцією тенісного світу

«Особисто я очікував гіршого. Насправді, я відчуваю підтримку. Я задоволений тим, як вчинили ті, хто дійсно мав моральні цінності. Вони їх зберегли і продовжують їх дотримуватися. Думаю, що багато хто з розчарованих цією реакцією просто якось ідеалізували тенісний світ, вони в нього глибоко не занурювалися. Тому і таке здивування».


«Говорити, мовляв, якщо так, то заберіть свою допомогу або свої гроші, я вважаю, що це легковажність. Це знову-таки поляризація. В такому випадку, ми залишимося на острові, який намагаються захопити сусіди? Звичайно, тенісний світ не хоче розуміти, що таке війна. Жоден здорова людина не захоче заглиблюватися в ті проблеми, які не стосуються його безпосередньо».


«Я завжди задаю це питання: наскільки нам було небайдуже те, що відбувалося в Сирії останні 10 років? Які військові злочини там відбувалися. Потрібно говорити по-чесному, що хтось цікавився тим, що відбувається трохи більше, ніж я, хтось займався своєю роботою, своїм життям. Отже, це психологічний захист, щоб залишатися в зоні комфорту. Це нормальна захисна реакція».


Нагадаємо, що під патронатом Еліни Світоліної перша ракетка світу Іга Швьонтек зіграє благодійний матч, грощі з якого підуть Україні.
Джерело: btu.org.ua Володимир Кириченко
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