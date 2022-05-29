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Вперше за 17 років - жодного українця в чоловічому розряді

Рекорди і печалі в українських підсумках Roland Garros. Частина 2: печаль
Теніс Grand Slam
21:50
Вперше за 17 років - жодного українця в чоловічому розряді

На жаль, цей день, а точніше рік, повинен був настати якщо не сьогодні, то завтра. Вперше з РГ-2006 в чоловічій частині індивідуального турніру не виявилося жодного представника України.

Так співпало, що по завершенні ери Стаховського-Довгополова, - Марченко потрапив в рейтингове піку, а підживлення молоддю (надія на Сачко, дебютував на АТ-2022) не знайшла себе в звітному турнірі.

Втім, щиро сподіваємося на їх повернення в зону «Шоломів». 34-річний Ілля Марченко (243-й в світі) знаходиться зовсім поруч з заповітною зоною, відзначившись виходом в чвертьфінал на «челленджере» в Казахстані (в минулому році дійшов до фіналу кваліфікації РГ!). 

Ну а 24-річний Віталій Сачко (240-й) - поки наша головна надія на майбутнє представництво України в чоловічому розряді. З огляду на немноголюдность на горизонті, дозволю собі звернути вашу увагу на потенціал 18-річного В'ячеслава Бєлінського (644-й в АТР-класифікації), чий прорив на про-рівень не за горами.

...Як ми повідомляли, в кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції українці здобули 4 перемоги (три з них - на рахунку неймовірною Лесі Цуренко). Такий же скромний урожай ми зібрали в 2018 і 2020 роках, не опускаючись нижче даної ватерлінії. В останній раз більш скромний улов був зафіксований в 2012 році, коли по одній перемозі на свій рахунок записали Юлія Бейгельзімер і Еліна Світоліна.

Мінімальна кількість перемог українців в кваліфікації:

0 - 3 рази (1995, 1999, 2001)

1 - 4 рази (1993, 1996, 2002, 2005)

2 - 3 рази (1997, 2010 2012)

3 - 4 рази (1992, 1994, 1998, 2000)

Рекорд за кількістю виграних матчів в квалі: 11 перемог (2007 рік). 

Нагадаємо, що в квалі Україну представляли чотири українки: Леся Цуренко (14, win), Катаріна Завацкая (Друге коло), Катерина Байндл (29, перше коло) і Дар'я Снігур (30, перше коло).

У сумний відсік віднесемо виступ Дар'ї Снігур, яка вперше потрапила в посів на стадії квалу і, здавалося, уникне міцного суперника. На жаль, негрунтової Даші попалася грунтовичка туркеня ІПЕК Оз. Незважаючи на різницю в рейтингу, роль фаворита матчу належала Оз. І на наш жаль, вона підтвердила даний статус на ділі - 6: 7 (6: 8), 6: 3, 6: 2.

Напевно більшого ми очікували і від Катерини Байндл (в недавньому дівоцтві - Козлової). Ще в минулому році вона стартувала в основній сітці (нехай і з захищеним рейтингом), а зараз мала не тільки посів (29-й), але і відносно непогану сітку в квалі. На жаль, вже в першому колі вона також в трьох сетах поступилася майбутньому переможцю міні-турніру Оксана Шелехметьєва - 1: 6, 6: 3, 3: 6.

Зізнатися, багато чого від Катаріни Завацкой ми в цьому відборі не чекали. Разом з непростим відновленням жереб їй підкинув не найслабшу комірку. Втім, одна перемога і поразка від фаворита (9 -й ракетки відбору Ребекки Марино) - дозволимо собі занести в робочий актив Катаріни. 

Варто відзначити, що навіть вихід у фінал кваліфікації міг стати серйозною заявкою на основу, адже відразу шість тих, хто програв отримали в результаті статус lucky loser. І три з них - будучи несіяних в кваліфікації (Шунк, Гасанова і Шрамкова).

Ігор Грачов для XSPORT.ua з Парижа

Рене Тер Велде
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Віталій Сачко Roland Garros

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