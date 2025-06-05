Визначилася перша фіналістка Roland Garros

сабалєнка у трьох сетах обіграла Швьонтек

близько 5 годин тому

Фото: j48tennis.net
Фото: j48tennis.net
Олег Шумейко

Олег Шумейко

У першому півфіналі Roland Garros перша ракетка світу аріна сабалєнка обіграла Ігу Швьонтек (WTA, 5) 7:6 (1), 4:6, 6:0.

За 2 з половиною години на майданчику білоруска тричі подала навиліт, реалізувала 8 брейк-поінтів з десяти та двічі помилилася при подачі. Полька зробила 1 ейс, 6 брейків та 4 «подвійні».

Інша фіналістка ґрунтового Шолому визначиться у протистоянні Коко Гофф та Лоїс Буассон

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