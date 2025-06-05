Визначилася перша фіналістка Roland Garros

Олег Шумейко

У першому півфіналі Roland Garros перша ракетка світу аріна сабалєнка обіграла Ігу Швьонтек (WTA, 5) 7:6 (1), 4:6, 6:0.

За 2 з половиною години на майданчику білоруска тричі подала навиліт, реалізувала 8 брейк-поінтів з десяти та двічі помилилася при подачі. Полька зробила 1 ейс, 6 брейків та 4 «подвійні».

THE TIGER TAKES OUT THE DEFENDING CHAMP OUT 🐯#RolandGarros pic.twitter.com/6NAsOwx2Yb — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Інша фіналістка ґрунтового Шолому визначиться у протистоянні Коко Гофф та Лоїс Буассон.