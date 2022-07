Визначилася перша фіналістка Wimbledon-2022

Онс Жабер / Фото: j48tennis.net

Друга ракетка світу Онс Жабер вийшла в фінал Wimbledon-2022, перегравши Тат’яну Марію (WTA, 103) 6:2, 3:6, 6:1.



За 1 годину 45 хвилин на корті туніска 4 рази подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінтів з одинадцяти та двічі помилилася при подачі. Німкеня зробила 1 брейк та припустилася п’ятьох подвійних. Це була четверта зустріч тенісисток – Жабер поступилася лише раз.

ONS JABEUR: WIMBLEDON FINALIST



@Ons_Jabeur defeats Maria 6-2, 3-6, 6-1 and becomes the first Arab and North African woman to advance to a Grand Slam final!#Wimbledon pic.twitter.com/FkcxS5Kwki