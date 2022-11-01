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WTA Finals. Саккарі здолала Пегулу, Жабер не змогла обіграти Соболенко

У Форт-Уерті стартував жіночий Підсумковий турнір
Теніс WTA
08:25
WTA Finals. Саккарі здолала Пегулу, Жабер не змогла обіграти Соболенко
Марія Саккарі / Фото - registercitizen.com
Гречанка Марія Саккарі (WTA, 5) перемогла третю ракетку світу з США Джесіку Пегулу в стартовому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA в Форт-Уерт – 7: 6(6), 7:6 (4).

У цій же групі туніска Онс Жабер (WTA, 2) програла сьомий ракетці світу Аріна Соболенко – 6:3, 6:7 (5), 5:7.

Після цієї перемоги Соболенко піднялася на другий рядок квартету Ненсі Річі. Саккарі – на вершині.

Відзначимо, що Підсумковий турнір WTA триватиме до 7 листопада. Призовий фонд змагань становить $ 5 млн. Діючої переможницею є Гарбіньє Мугуруса.

Володимир Кириченко
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Теги

Підсумковий турнір WTA Марія Саккарі Онс Жабер Аріна Соболенко

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