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WTA Finals. Саккарі здолала Пегулу, Жабер не змогла обіграти Соболенко
У Форт-Уерті стартував жіночий Підсумковий турнір
Марія Саккарі / Фото - registercitizen.comГречанка Марія Саккарі (WTA, 5) перемогла третю ракетку світу з США Джесіку Пегулу в стартовому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA в Форт-Уерт – 7: 6(6), 7:6 (4).
У цій же групі туніска Онс Жабер (WTA, 2) програла сьомий ракетці світу Аріна Соболенко – 6:3, 6:7 (5), 5:7.
Після цієї перемоги Соболенко піднялася на другий рядок квартету Ненсі Річі. Саккарі – на вершині.
Відзначимо, що Підсумковий турнір WTA триватиме до 7 листопада. Призовий фонд змагань становить $ 5 млн. Діючої переможницею є Гарбіньє Мугуруса.
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