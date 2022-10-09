Гарсія здійснила камбек проти Андреєску і виграла турнір в Німеччині
«Я не хотіла думати про теніс». Андреєску – про завершення кар'єри
Канадська тенісистка під час локдауна була в депресії
Під час локдаунів я буквально хотіла кинути цей вид спорту. Мені було дуже погано. Я не хотіла чути про теніс, думати про теніс або про щось, що навіть близько до нього, протягом перших трьох місяців. А потім, через три місяці, я подумала: «Чорт, я дійсно сумую за цим. Мені це потрібно.»
Раніше Костюк показала красу української природи.
Коментарі 0