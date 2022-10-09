Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

«Я не хотіла думати про теніс». Андреєску – про завершення кар'єри

Канадська тенісистка під час локдауна була в депресії
Теніс WTA
09 жовтня 18:05
«Я не хотіла думати про теніс». Андреєску – про завершення кар'єри
Чемпіонка US Open – 2019 Бьянка Андреєску (57 WTA) розповіла про складні моменти в житті, а також про подумки завершити кар'єру. Повідомляє The Gurdian.

Під час локдаунів я буквально хотіла кинути цей вид спорту. Мені було дуже погано. Я не хотіла чути про теніс, думати про теніс або про щось, що навіть близько до нього, протягом перших трьох місяців. А потім, через три місяці, я подумала: «Чорт, я дійсно сумую за цим. Мені це потрібно.»


Раніше Костюк показала красу української природи.
Денис Сєдашов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Бьянка Андрієску

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Теніс

Перша ракетка світу програла у фіналі турніру в Остраві
Перша ракетка світу програла у фіналі турніру в Остраві
WTA
09 жовтня 19:36
«Я не хотіла думати про теніс». Андреєску – про завершення кар'єри
«Я не хотіла думати про теніс». Андреєску – про завершення кар'єри
WTA
09 жовтня 18:05
Джоковіч обіграв Циципаса і завоював титул на турнірі в Астані
Джоковіч обіграв Циципаса і завоював титул на турнірі в Астані
ATP
09 жовтня 15:20
Костюк показала красу української природи
Костюк показала красу української природи
WTA
09 жовтня 08:57
Швьонтек у півфіналі турніру в Чехії вибила рашистку алєксандрову
Швьонтек у півфіналі турніру в Чехії вибила рашистку алєксандрову
WTA
08 жовтня 21:34
Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії
Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії
WTA
08 жовтня 19:34
Надаль вперше став батьком
Надаль вперше став батьком
ATP
08 жовтня 18:47
Джокович вийшов у фінал турніру в Астані на відмові Мєдвєдєва
Джокович вийшов у фінал турніру в Астані на відмові Мєдвєдєва
ATP
08 жовтня 18:27
Долгополов – про вибух на керчинському мосту: «Доброго ранку!»
Долгополов – про вибух на керчинському мосту: «Доброго ранку!»
ATP
08 жовтня 09:46
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини