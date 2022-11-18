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Ястремська повернулася до тренувань і опублікувала розклад турнірів

Тенісистка є третьою ракеткою України
Теніс WTA
18 листопада 11:50
Ястремська повернулася до тренувань і опублікувала розклад турнірів

Третя ракетка України Даяна Ястремська повернулася до тренувань після несподіваної хвороби, через яку вона пропустила матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Японії.

До кінця 2022 року Ястремська планує зіграти на трьох турнірах WTA 125: Андорра (28/11 - 04/12), Анже (05/12 - 11/12), Лімож (12/12 - 7/12).

Ястремська тренується у Франції в академії Жо-Вілфріда Цонга і Тьєррі Асьона All In.

Нагадаємо, 22-річна тенісистка дуже любить футбол і є вболівальницею «Шахтаря».

Сергій Остапенко
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Даяна Ястремская

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