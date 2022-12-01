Ястремська впевнено перемогла на старті турніру в Андоррі
Ястремська програла у другому колі Challenger у Андоррі
Українка у трьох сетах поступилася польці з середини другої сотні рейтингу WTA
Фото: WTA
Даяна Ястремська (WTA, 101) програла у другому раунді турніру серії Challenger у Андоррі Вероніці Фальковскі (WTA, 266) 4:6, 7:5, 3:6.
За дві з чвертю години на корті українка зробила 8 ейсів, реалізувала 4 брейк-поінти з одинадцяти та цілих 18 (!) разів помилилася при подачі. Полячка тричі подала навиліт, припустилася дев’яти «подвійних» та зробила 6 брейків. Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
У першому колі Ястремська віддала суперниці тільки 5 геймів.
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