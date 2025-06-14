Ястремська зіграє з сіяною на старті турніру у Ноттінгемі
У першому колі українка зустрінеться з Мертенс
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Даяна Ястремська (WTA, 45) дізналася суперницю на старті турніру серії WTA250 у британському Ноттінгемі.
У першому колі змагань українка зіграє з третьою сіяною змагань Елізе Мертенс (WTA, 25). Це буде другий офіційний матч тенісисток – у 2021 році перемогла представниця Бельгії. Зустріч відбудеться 16 червня та розпочнеться не раніше 12:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Марта Костюк на турнірі у Лондоні зіграє з десятою ракеткою світу.
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