Залужний відреагував на перемогу Світоліної в першому матчі на Wimbledon
Посол України у Великій Британії привітав Еліну з впевненою перемогою над Анною Бондар
близько 1 години тому
Еліна Світоліна — Валерій Залужний
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний в соціальних мережах прокоментував перший матч 14-ї ракетки світу Еліни Світоліної на Wimbledon.
Світоліна в першій грі у двох сетах обіграла угорку Анну Бондар.
«Еліна Світоліна показала справжній майстер-клас на Вімблдоні.
Сильна. Рішуча. Професійна.
Нехай далі тільки перемоги».
Зазначимо, що перед стартом Wimbledon Світоліна зустрілась з Залужним.