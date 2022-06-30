Завацька програла у фіналі кваліфікації Wimbledon-2022
Завацька: «Люди в Україні помирають щодня через російські бомби. С***, чому ви брешете? Виродки»
Українська тенісистка – про ракетний удар рашистами по ТРЦ в Кременчуці
Катаріна Завацька / Фото - WTAУкраїнська тенісистка Катаріна Завацька (№ 229 WTA) в Instagram жорстко висловилася про ракетний обстріл російськими загарбниками торгового центру в Кременчуці.
«Обманщики. російські новини кажуть, що торговий центр, в який потрапила бомба, був порожній і це була випадковість. Ви б****, серйозно? Фейковий новини по всій росії. росіяни, якщо ви вірите в це, це велика помилка. Люди в Україні помирають щодня через російські бомби».
«С***, чому ви брешете? Порожній торговий центр? Випадково? Виродки».
«Кожен росіянин, який підтримує дії своєї країни, або ж не бачить того, що відбувається насправді, і дивиться новини, які пропагує росія. Мало того, вірить в них».
«Будь ласка, ну відкрийте свої очі, подивіться всесвітні новини. Світ не буде вам брехати. Є інші країни крім росії в цьому світі, які говорять, що відбувається в реальності. Будь ласка, допомагайте чим можете, щоб залишити це. Діти вмирають».
Нагадаємо, Завацкая з рахунком 6:3, 3:6, 3:6 програла хорватці Яні Фетт у фіналі кваліфікації Wimbledon-2022.
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