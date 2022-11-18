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Завацька у Токіо вийшла у півфінал

Українка у надважкому матчі обіграла Хонтаму
Теніс WTA
18 листопада 07:46
Завацька у Токіо вийшла у півфінал
Фото: USTA

Катаріна Завацька (WTA, 340) виграла чвертьфінальний матч турніру серії ITF60 у Токіо у Маї Хонтами (WTA, 209) 6:7 (0), 6:2, 6:1.

За майже дві з половиною години на корті українка зробила 4 ейси, реалізувала 7 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та зробила одну «подвійну». Японка тричі помилилася при подачі та зробила 3 брейки. Тенісистки вперше зустрілися на корті.

Нагадаємо, що збірна України піднялася у двадцятку рейтингу ITF.

Олег Шумейко-молодший
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Катаріна Завацкая

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