Завацька виграла стартовий матч на турнірі у Токіо
Завацька у Токіо вийшла у півфінал
Українка у надважкому матчі обіграла Хонтаму
Фото: USTA
Катаріна Завацька (WTA, 340) виграла чвертьфінальний матч турніру серії ITF60 у Токіо у Маї Хонтами (WTA, 209) 6:7 (0), 6:2, 6:1.
За майже дві з половиною години на корті українка зробила 4 ейси, реалізувала 7 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та зробила одну «подвійну». Японка тричі помилилася при подачі та зробила 3 брейки. Тенісистки вперше зустрілися на корті.
Нагадаємо, що збірна України піднялася у двадцятку рейтингу ITF.