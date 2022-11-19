Завацька у Токіо вийшла у півфінал
Завацька знялася по ходу півфінального матчу турніру ITF
Українська тенісистка програла перший сет і поступалася в другому
Українська тенісистка Катаріна Завацька не зуміла дограти півфінальний матч турніру в ITF W60 в Токіо, Японія проти першої ракетки змагань Сінью Ванг з Китаю.
Завацька програла 3:6 перший сет і поступалася 1:3 в другому. У цей момент українка знялася з матчу.
Завацька займає 340 місце в одиночному рейтингу WTA, будучи дев'ятою ракеткою України.
Нагадаємо, нещодавно Завацкая допомогла збірній України обіграти Японію в Кубку Біллі Джин Кінг.
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