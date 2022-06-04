Звірівши: «Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги»

Третя ракетка світу Олександр Звєрєв поділився подробицями травми, яку отримав в півфіналі Roland Garros.

Хочу подякувати всім за добрі повідомлення, які отримую з учорашнього дня. Ваша підтримка зараз дуже багато для мене значить! Я постараюся максимально тримати вас в курсі подій».