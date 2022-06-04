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Звірівши: «Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги»

Німець поділився подробицями травми, яку отримав в півфіналі Roland Garros
Теніс Grand Slam
20:20
Звірівши: «Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги»

Третя ракетка світу Олександр Звєрєв поділився подробицями травми, яку отримав в півфіналі Roland Garros.

«Зараз я повертаюся додому. Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги. У понеділок я полечу до Німеччини, щоб пройти подальше обстеження і визначити, як краще і швидше відновитися.

Хочу подякувати всім за добрі повідомлення, які отримую з учорашнього дня. Ваша підтримка зараз дуже багато для мене значить! Я постараюся максимально тримати вас в курсі подій».

У півфіналі Roland Garros Олександр Звєрєв програв Рафаелю Надалю.

Рене Тер Велде
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Олександр Звєрєв травми

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