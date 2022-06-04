Звєрєв: «Схоже, у мене дуже серйозна травма»
Звірівши: «Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги»
Німець поділився подробицями травми, яку отримав в півфіналі Roland Garros
20:20
Третя ракетка світу Олександр Звєрєв поділився подробицями травми, яку отримав в півфіналі Roland Garros.
«Зараз я повертаюся додому. Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги. У понеділок я полечу до Німеччини, щоб пройти подальше обстеження і визначити, як краще і швидше відновитися.
Хочу подякувати всім за добрі повідомлення, які отримую з учорашнього дня. Ваша підтримка зараз дуже багато для мене значить! Я постараюся максимально тримати вас в курсі подій».
Alexander Zverev with some bad news on his Instagram account: "Based on the first medical checks, it looks like I have torn several lateral ligaments in my right foot."- Gaspar Ribeiro Lança (@ gasparlanca) June 4, 2022
He'd be the top seed at # Wimbledon, But a recovery in time for that sounds very unlikely. pic.twitter.com/TRdHS4R2qf
У півфіналі Roland Garros Олександр Звєрєв програв Рафаелю Надалю.
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